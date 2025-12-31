曹西平驟逝敲警鐘 2習慣降低「獨居猝倒風險」

獨居者突然昏倒若無人發現，恐成致命危機。本土藝人曹西平與王月都曾發生昏厥意外，曹西平更因此與世長辭，而昏倒時的一聲「砰!」，可能就是索命的一擊。

曹西平突然於家中離世，死訊震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平過去在泰國獨居期間，曾在起床後突然癱軟無力直接倒在家中，在地上癱倒3天動彈不得都沒有醒來，後來甦醒後才向鄰居求救。王月在11月也不預警昏倒，幸好驚動友人立即將她送醫，從昏厥到開顱手術後昏迷，快要一個禮拜才醒來，對所有發生的事情完全沒有記憶。

醫師林志豪在個人官網指出，跌倒若造成頭部撞擊，輕則出現腦震盪症狀，嚴重時會導致腦出血甚至危及性命。浴室跌倒除了地板濕滑，也可能因暈眩、平衡感差、精神不集中、腦部短暫放電、短暫性腦缺血、中風，或其他肢體無力等原因造成。

60歲的資深藝人王月近日因意外跌倒撞頭，導致腦部出現血塊，緊急進行開顱手術。（圖／翻攝自 王月臉書 ）

其中迷走神經性昏厥是常見原因之一，林志豪說明，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經過度刺激時，會影響全身血管擴張，血管擴張時血液輸送量就會變少，進而造成大腦無法即時獲得血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性暈倒。

這種迷走神經性昏厥好發於年輕人身上，誘發突然性昏倒的原因有很多種，可能是喝水喝得不夠、缺乏運動、姿勢性低血壓等等。林志豪建議平時養成多喝水和運動的習慣，可更有效避免出現姿勢性低血壓。

林志豪特別提醒，許多人在上廁所時都遇過姿勢性低血壓，蹲著或坐著一陣子再站起來時，會突然頭暈目眩差點跌倒，而意外往往發生在這一瞬間。他強調，平時養成多喝水和運動的習慣，可更有效避免出現姿勢性低血壓，降低獨居者昏倒無人知的風險。

