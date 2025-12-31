曹西平驟逝星友不捨！黃明志發文揭「未竟約定」

娛樂中心／李筱舲報導



資深藝人曹西平，於29日深夜驚傳在新北市三重的住處逝世，享壽66歲。遺體於昨日（30）相驗，並交由乾兒子Jeremy處理後事。他離世的消息傳出後震驚演藝圈，許多星友在社群上表達哀悼與不捨，而大馬歌手黃明志，今（31）日也在社群平台發文致哀，表達對曹西平離世的不捨之情，也透露了他未完成的遺願。





66歲曹西平驟逝震驚演藝圈！黃明志心碎揭未完成的約定「來不及唱了…」

大馬歌手黃明志今（31）日在IG限動上，以黑底白字發文向曹西平致哀。（圖／翻攝自IG ＠namewee）

大馬歌手黃明志近期深陷法律糾紛，除涉入謝侑芯命案外，更面臨毒品罪起訴。日前吸毒案開庭，黃明志憑尿檢陰性報告獲判無罪，但持毒案仍定於明年1月19日再審。儘管官司纏身，他仍心繫演藝圈前輩，今（31）日在IG限動上以黑底白字文向曹西平致哀，他在文中寫下：「曹西平大哥，沒想到你離開地那麼突然…你要我幫你寫的『醜八怪』來不及唱了，REST IN PEACE 一路好走」，文中也透露兩人先前有過邀歌交集。

曹西平於29日深夜在新北市三重的住處逝世，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

據警方說明，曹西平的乾兒子Jeremy於29日當晚10點返家時，驚見曹西平倒臥在房間且已失去心跳，緊急報警，救護人員抵達後確認曹西平已明顯死亡，因現場無外力介入或爭鬥痕跡，初步研判為自然死亡。目前遺體已移往板橋殯儀館存放，家屬亦在陪同下完成認屍手續。

原文出處：66歲曹西平驟逝震驚演藝圈！黃明志心碎揭未完成約定「來不及唱了…」

