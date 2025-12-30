曹西平驟逝粉絲不捨！湧臉書留言：罵我們「醜八怪」

娛樂中心／李明融報導

資深藝人曹西平於2025年末傳出在家中猝逝的消息，享壽66歲。這名橫跨演藝圈40年的「動感歌星」，在各大電視節目中飆罵「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典，沒想到在2025年的尾聲傳出噩耗，大批粉絲紛紛湧入其臉書悼念「四哥起來罵我們醜八怪」、「再也聽不到您帥氣罵醜八怪了……」。





曹西平家中驟逝震驚各界！粉絲湧臉書大量留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

曹西平離世消息曝光，粉絲團湧入大批粉絲留言悼念。（圖／翻攝曹西平臉書）

29日晚間10時許，新北市三重區河邊北街某民宅接獲報案有民眾失去生命徵象。消防救護人員到場後發現，患者已明顯死亡，全身呈現僵硬狀態並長出屍斑。現場家屬為曹西平的乾兒子，經確認後決定放棄急救，現場交由警方處理後續。死者確認為資深藝人曹西平，享壽66歲。曹西平27日才在發生芮氏規模7的大地震後，於臉書發文感嘆「一切交給老天爺的安排」，沒想到短短2天後竟傳出驟逝消息，令粉絲與親友悲痛萬分。

曹西平離世消息震驚各界，不少網友希望能再聽到他罵一聲「醜八怪」。（圖／民視新聞網）

隨著離世消息曝光，大批網友湧入曹西平臉書最後一篇貼文留言，字句充滿不捨「四哥你是跟大家開這麼大的玩笑嗎？」、「新聞是假的吧？活潑開朗的你，怎麼那麼突然」、「醜八怪，快起來告訴我新聞是假的」。也有粉絲感念他平時的真誠「再也聽不到您時刻關心年輕人的叮嚀了」、「謝謝大哥帶給我們的歡笑，一路好走」。

原文出處：曹西平家中驟逝震驚各界！粉絲湧臉書大量留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

