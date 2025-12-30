曹西平驟逝與羅霈穎情境雷同 5年前淚勸「陪羅妹妹」成最後伏筆

曹西平與摯友羅霈穎交情深厚，兩人曾是演藝訓練班同班同學，並被暱稱為千年老妖。（圖／翻攝自臉書，曹西平直播同樂會、羅霈穎臉書）

台灣演藝圈再次傳來沉痛消息。以直言風格著稱的資深藝人曹西平，於12月29日晚間被發現陳屍於自宅，享壽66歲。報案人為其乾兒子，當時救護人員抵達現場時，曹已無生命跡象，身體呈現明顯屍斑與僵硬，研判已死亡多時。其乾兒子悲痛放棄急救，事件震驚演藝圈。令人唏噓的是，曹西平的離世方式，與他昔日摯友羅霈穎極為相似。

2020年羅霈穎離世，曹西平曾情緒崩潰現身靈堂哀悼，如今他也驟逝，情境相似令人唏噓。（圖／翻攝自臉書，曹西平直播同樂會、羅霈穎臉書）

羅霈穎於2020年8月被發現猝逝在自宅，享年59歲。當時她身上已有屍斑，研判死亡時間已逾兩天，消息曝光後同樣震撼各界。面對好友猝然離世，曹西平當時接連在社群平台發文哀悼，不捨表示：「簡直無法相信……妳根本沒事對吧？」他感慨羅霈穎平日注重健康，還說過「要送大家走才離開」，沒想到最後卻孤單離去。

廣告 廣告

曹西平與羅霈穎情誼深厚，兩人早年是演藝訓練班同班同學，被外界暱稱為演藝圈的「千年老妖」。羅霈穎是曹西平進入演藝圈後結識的第一位朋友，對他照顧有加。2020年他出席羅霈穎的告別式時，情緒崩潰痛哭，並向外界喊話：「趁這段時間來陪陪羅妹妹，她一輩子都愛熱鬧、喜歡漂亮地生活。」如今曹也以近乎相同的情況辭世，格外令人感傷。

當年羅霈穎驟逝後，曹西平多次在訪問與貼文中表達對她的懷念與不捨。他曾在貼文中說：「連走了幾天都沒人知道，這怎麼可能！」如今，他也成為「幾天後才被發現」的離世者，生命的殘酷與無常再度在演藝圈上演。

回顧曹西平逾四十年的演藝生涯，他以辛辣直言與風趣口才廣受觀眾喜愛。雖然晚年較少活躍於螢光幕前，但他在社群平台活躍，時常評論社會時事，也不時分享過往演藝點滴。如今他與羅霈穎皆已遠去，昔日「千年老妖」的畫面成為無法複製的回憶。

兩位資深藝人皆於自宅離世的消息，讓無數網友感嘆命運安排殘酷。留言如「你們終於在天堂團聚」、「這份友情延續到另一個世界」，代表著外界對這段難得情誼的深切懷念。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平享壽66歲辭世！小S感念他「獨特魅力」 丁寧淚憶：一句話曾救我一命

曹西平辭世乾兒子心碎求助 龍千玉證實三哥將授權處理後事

離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上