曹西平驟逝親哥拒認屍 唐治平母冰存近兩月恐成對照

曹西平驟逝哥哥拒絕認屍，外界擔憂會成為唐治平母親翻版。翻攝畫面

資深藝人曹西平於本月29日晚間在新北市三重住處驟然辭世，享壽66歲，震驚演藝圈。消防單位到場時發現其遺體已無生命跡象並出現明顯屍斑與肢體僵硬，警方初步排除外力介入，死因仍待檢察官進一步相驗釐清。由於曹西平生前未婚無子，與親兄弟多年決裂，警方嘗試聯繫其兄弟處理後事，卻遭拒絕出面處理，其他手足亦無回應，導致遺體目前暫時冰存於板橋殯儀館，依規定比照無名屍程序辦理，若公告期限屆滿無人認領，將依法進行後續處置。

廣告 廣告

乾兒子Jeremy因無法律血緣關係無權處理後事，透過社交平台悲痛呼籲曹家血親授權處理，表示自己無法依法讓摯愛的家人安葬，心碎問：「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」。

這起事件牽動社會對於家庭結構、法定繼承與身後事處理制度的討論，也讓人聯想到先前曾轟動媒體的藝人唐治平母親過世與認屍爭議，去年6月，唐治平的73歲母親在家中租屋處頂樓被發現陳屍，警方隨後檢驗排除外力介入。然在最初幾次警方通知認屍時，唐治平堅稱「這不是我母親」，並拒絕認領遺體與辦理後事，甚至未配合口腔黏膜或DNA比對，比對確認後仍表現出抗拒。多次公告與程序後，該具遺體在板橋殯儀館冰存長達約56天才由唐治平現身認領，他戴著母親生前的結婚戒指作為信物表示認屍，但過程中仍坦言看到遺體臉孔感到不舒服，並表示自己難以面對母親離世的現實。

兩起個案中，雖都涉及親屬拒絕認領遺體的情況，但背後的原因與人物處境各有不同。 曹西平的情況呈現出因家族深刻決裂與法律繼承權限限制，導致最終遺體可能成為法定程序下的無主遺體；而唐治平則是在情緒與心理層面的抗拒下，引發社會對於悲傷處理與公開輿論的關注。上述兩件事例都凸顯了名人身後事不只涉及法律程序，更牽動社會對於家庭、悲痛與倫理的深入討論。



回到原文

更多鏡報報導

超扯！無聊保全頂樓狂丟8支滅火器 住戶險遭砸中頭破血流

斷片男開啟暴走模式狂砸城中市場 警到場嫌犯已進入夢鄉

「真山道猴子」撞上紅牌重機畫面曝 騎士重摔骨折、肇事猴當場死亡