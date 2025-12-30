曹西平驟逝震撼演藝圈 龍千玉哀慟：最敬愛的四哥走了

資深藝人曹西平驚傳於新北市三重區住所過世，享壽66歲，消息震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平FB）

資深藝人曹西平驚傳於新北市三重區住所過世，享壽66歲，消息震驚演藝圈，不少歌迷與圈內好友紛紛表達不捨與哀悼。台語歌手龍千玉曾與曹西平三哥有過一段婚姻，與曹西平多年來情同家人，私下往來密切。得知噩耗後，龍千玉悲痛發聲，哽咽表示：「凌晨得知消息後一整夜無法入眠，腦海裡全是和四哥相處的點滴。他一直是我精神與心靈的支柱，早已是我的家人，平安夜我還傳訊息祝福他，卻只看到已讀未回，沒想到竟成了最後的訊息。」

龍千玉也提到，曹西平生前曾淡然談及生死，「他跟我說過，人生如浮雲，只希望離開時不要拖磨，沒想到竟一語成讖，讓人難以接受」。她說自己一直十分關心曹西平的身體狀況，但對方總是體貼地不願多談，擔心她掛念，「原本今天我就要去探望他，沒想到卻等到這樣的消息，真的無法接受。我最敬愛的四哥就這樣離開了，相信他會在天上與父母親團聚，感恩這一生有這樣一位始終關心我的哥哥」。

回顧曹西平的演藝生涯，他23歲時於1982年以歌曲〈野性的青春〉正式踏入歌壇，憑藉鮮明前衛的造型與充滿爆發力的舞台魅力迅速竄紅，被譽為「台灣西城秀樹」。1980年代，他與包偉銘、陽帆等人同為當紅偶像，共同引領流行音樂風潮，成為無數人青春記憶的重要象徵。

隨著事業發展，曹西平逐漸將重心轉向電視圈。1998年後，他成為華視綜藝節目《龍虎綜藝王》的固定班底，展現不同於歌手時期的幽默與親和力；同時也主持中視《來電50》等節目，深受觀眾喜愛。

2002年，曹西平因家庭變故暫別演藝圈。隔年，他在台中開設可麗餅店，嘗試轉換人生跑道。2005年父親辭世後，他前往泰國散心，一度遠離螢光幕。直到2010年，才再度回歸演藝圈，陸續參與節目錄製，與觀眾重新相見。

近年來，曹西平逐漸淡出電視圈，轉而經營耳飾生意，並透過社群媒體分享生活日常，以低調而自在的方式陪伴粉絲。日前台灣發生地震後，他仍曾在社群發文寫下：「四哥經過921大地震洗禮之後，我都不會跑，我就是坐在那裡，一切交給老天爺的安排。」如今再讀，令人不勝唏噓。

據了解，昨晚消防人員抵達現場後，確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件，初步觀察遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，研判死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍有待進一步調查釐清。

