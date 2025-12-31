曹西平驟逝震驚演藝圈！郭彥均憶暖心往事：熱情又簡單的前輩

郭彥均回憶曹西平是一位「沒有心機、熱情又簡單」的真性情前輩。（翻攝自郭彥均臉書）

藝人曹西平29日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈，各界紛紛表達不捨與哀悼。多位藝人好友透過社群平台追思這位資深前輩，其中，藝人郭彥均也在第一時間發文悼念，字裡行間流露深厚情誼與無限遺憾。

郭彥均回憶自己眼中的曹西平，形容對方是一位「沒有心機、熱情又簡單」的真性情前輩，更直言曹西平是個「心裡不藏事情」的人，對人始終坦率真誠。面對曹西平突如其來的離世，郭彥均感嘆人生無常，心中滿是不捨，並在文末祈願曹西平能放下世間紛擾，一路好走。

廣告 廣告

郭彥均也分享一段兩人過往私下互動的溫馨回憶。他提到，多年前兩人一同出外景錄影，趁著空檔閒聊時，注意到曹西平配戴的眼鏡十分有型，便隨口稱讚了一句：「曹大哥，你的眼鏡好好看喔！」沒想到曹西平聽後露出開心笑容，還笑著回應自己也很喜歡那副眼鏡。

原以為只是平凡的一句讚美，卻在收工後出現令人難忘的一幕。郭彥均透露，曹西平竟突然追著他跑，急忙將人叫住，只為了親手把那副剛被稱讚過的墨鏡送給他。這個突如其來的舉動，讓身為後輩的郭彥均既驚訝又感動，也更加體會曹西平待人無私、真誠分享的性格。

這段回憶曝光後，也讓不少網友感嘆曹西平的溫暖與豪爽，紛紛留言悼念這位真性情的演藝圈前輩。

更多鏡週刊報導

曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫

陳昇談曹西平驟逝有感 想起摯友蕭言中、跨年夜用音樂陪大家

曹西平驟逝後事一度卡關 龍千玉證實：乾兒子獲授權處理