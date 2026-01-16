曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉現身靈堂「卡片26字」內容曝

龍千玉現身靈堂哀悼曹西平。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。今（16）日前嫂嫂龍千玉帶著一把黃白色花束，現身靈堂哀悼，白色桔梗花象徵「永恆的愛」。

龍千玉帶花束、卡片哀悼。（圖／記者黃雅琪攝影）

龍千玉帶花束、卡片哀悼。（圖／記者黃雅琪攝影）

龍千玉今日搭乘計程車現身曹西平靈堂，面無表情且不發一語，穿著全身黑衣黑褲、白色圍巾、黑框眼鏡，手裡抱著一把花束，卡片上面寫著：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」

廣告 廣告

事實上，龍千玉與曹西平有著45年深厚情誼，兩人不僅是多年好友，她曾與曹西平的三哥曹南平有過一段長達7年的婚姻，曹西平生前曾多次表示，龍千玉是他生命中「唯一的親人」，不需偽裝，一個擁抱就讓他感動。

【更多東森娛樂報導】

5年前才痛別羅霈穎！曹西平猝逝「千年老妖精」天堂重逢

傳粿粿離婚「願替王子分期賠款」 不留情面更激怒范姜

男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流