曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼
資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。今（10）日為靈堂開放首日，但現場沒有出現藝人好友及親戚前來悼念，僅有粉絲前來哀悼偶像。
曹西平的靈堂旁邊，有設置投影幕播放曹西平過去在節目上精彩的片段，前來悼念的粉絲們坐在前方，追憶偶像曹西平過往在節目《康熙來了》中的畫面。曹西平的遺照採用輪播方式切換，讓眾人可以回顧他生前模樣，以及展示華麗秀服。
曹西平的靈堂整體設計以歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。曹西平一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠，為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。
【更多東森娛樂報導】
5年前才痛別羅霈穎！曹西平猝逝「千年老妖精」天堂重逢
陸一龍遺憾曹西平猝逝！她曝簡廷芮捲「粿王偷吃」最新動向
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
其他人也在看
曹西平靈堂開放第2天 乾兒子發聲：感謝各位幫忙
【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日深夜驚傳猝逝家中，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被爆「0藝人到場弔唁」 殯葬業者發聲了
資深藝人曹西平去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，近日由乾兒子Jeremy處理後事，並委託殯葬業者小冬瓜（郭憲鴻）處理，昨天（1／10）起靈堂開放弔唁，但卻傳出「只有少數民眾前去、無藝人弔唁」之消息。對此，郭憲鴻強調，他從未掌握或統計弔唁人數，也並未向任何人提及以上說法，希望不要讓家屬產生誤解。太報 ・ 6 小時前 ・ 1
許效舜守財法曝光！「六塊肌歐巴」羅時豐自嘲走老運
Sandy吳姍儒連續4年主持，文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，10日晚間在台北流行音樂中心錄製，邀請許效舜、苗可麗、李千娜、羅時豐、孫淑媚、卜學亮、李聖傑等歌手飆唱。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂「0藝人、親友」到場？殯葬業者曝真相
娛樂中心／綜合報導資深男星曹西平2025年12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。近期有關曹西平生前遺產歸誰所有、最終能否如他所願「把遺產都留給平時照顧他的乾兒子Jeremy」引發討論。曹西平的靈堂已在昨（10日）開放，豈料又爆出其他爭議，傳出「0藝人到場弔唁，開放首日冷清」等說法；對此，負責喪禮事宜的殯葬業者稍早發聲回應了。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
許效舜現身曹西平靈堂！哽咽憶37年交情：你不會走掉
許效舜現身曹西平靈堂！哽咽憶37年交情：你不會走掉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 17
模仿曹西平被本人暖送紅皮衣！陳漢典懷念：他是永遠的偶像
資深藝人曹西平去年12月29日深夜猝逝於住處，享壽66歲，10日靈堂開放供粉絲弔唁。陳漢典過去在節目上與曹西平有許多互動，他10日主持Netflix《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，提到前輩曹西平語氣感傷，「我們都非常懷念曹大哥，他也很照顧我，也會告訴我怎樣去配合，」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求
（中央社巴黎11日綜合外電報導）人權團體今天指出，在伊朗過去兩週來抗議政府及經濟困境的示威中，已有至少192人喪命。根據伊朗國營媒體，今天稍晚將播出總統談及政府經濟計畫與「人民要求」的專訪。中央社 ・ 1 小時前 ・ 1
曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
隋棠「1萬塊打水漂」 心痛發聲自嘲：真的受夠自己
45歲女星隋棠昨（10日）卻在Instagram限時動態罕見流露懊惱心情，透露自己因一時疏忽，白白「飛了」1萬元門票錢，忍不住直呼「想哭」，貼文一出立刻引發網友關注與討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藝術走進公廁 台東初鹿加油站廁所化身畫廊
（中央社記者盧太城台東縣10日電）台9線台東卑南鄉路段旁的「初鹿加油站」廁所，近日增添了藝術及海洋氣息。原本冰冷的牆壁變身為畫廊，展出學生創作的作品，讓民眾如廁時也能感受藝術之美。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍擬放行TPASS預算? 卓榮泰:挑三揀四審查非正常態度
政治中心／綜合報導立法院總預算持續卡關，傳出藍營有意提案，將具迫切性且攸關民生的TPASS等相關預算，先付委審查，行政院長卓榮泰重話抨擊，表示所有的預算都至關重要，破碎性地把預算拿出來挑三揀四 絕非正常國會該有態度。民視 ・ 1 天前 ・ 3
曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字
曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
獨家／逆風伊朗2：物價飆漲！在台伊朗人淪金融孤兒 控美發動飢餓戰爭
美國對伊朗實施經濟制裁多年，在台伊朗人 Amin 受訪時無奈表示，制裁手段已經嚴重影響一般平民的生存權利，甚至連在台灣的留學生都受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 124
台中梧棲尾牙變格鬥場！貨運司機酒後開打…他慘遭卡式爐砸頭滿臉血
農曆年節將近，各行各業陸續開始吃尾牙，但在台中梧棲一家餐廳卻發生尾牙全武行。昨日（10日）晚間，貨運同業舉辦聯合尾牙活動，結果3名司機在酒後大打出手，其中1人慘遭卡式爐打破頭，幸好經送醫治療無大礙。由於3人均表示不提告，警方到場依社維法將3人移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
男闖加油站縱火還打消防 警調監視器還原行蹤
昨(9)日晚間五點多，一名男子闖進新北市板橋區民族路一間加油站點火，瞬間煙霧瀰漫，民眾驚慌逃竄。一名保全無辜遭波及，全身15%~20%燒燙傷，將提告殺人未遂。縱火的是35歲林姓男子，有毒品強盜等前科，...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
京都伏見稻荷大社亂象頻傳！遊客瘋刻「到此一遊」 百棵竹子面目全非
日本Sora News報導，從網路流傳的影片與照片可見，當地不少竹子上被刻上姓名縮寫、日期，甚至愛心符號。由於刻痕多為非日文文字，外界推測相當比例來自外國觀光客，疑似將刻字當成「到此一遊」的紀念方式。這類行為不僅缺乏公德心，也對當地生態造成實質傷害。破壞情況在半山...CTWANT ・ 49 分鐘前 ・ 1
太魯閣牌樓又被撞！修復工程遭版車擊毀 太管處究責求償
太魯閣的「東西橫貫公路」牌樓，因被工程車撞擊，去年11月中旬啟動修復工程，預計工期約4個月，不料，今中午1輛台電承包商的施工版車載運怪手行經中橫牌樓時，未注意高度限制及警告牌示，竟直接撞擊正現場搭建的維修工程施工構台，太管處到場檢視牌樓受損狀況，將向肇事單位追究相關賠償責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越南下猛藥汰除燃油機車！政府補助鼓勵換電動車，民眾卻陷「不讓停、無處充」兩難
越南南北兩大城：河內與胡志明市，正啟動歷史性的交通革命。繼河內（Hanoi）宣布自今年7月起全面限制燃油機車後，胡志明市（HCMC）也跟進、宣告擬從2027年1月起，尖峰時段將禁止燃油車輛進入指定「低排放區」（LEZ），並推動在2030年之前，政府機構與外送業者全面電動化，減少兩座城市長年困擾的空氣污染問題。《日經亞洲》報導指出，這一系列看似激進的政策背後，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
車禍癱瘓26年！寇世勳慟別摯友趙學煌：你終於解脫了
資深演員趙學煌在北京因車禍造成下半身癱瘓，坐輪椅坐了26年，昨因病過世，享壽69歲。他2000年時從北京返台治療，好友寇世勳、林在培、田平春等人特地到機場接機，其中寇世勳和趙學煌曾合作《秋水伊人》、《一剪梅》，得知老友噩耗，寇世勳昨沉痛表示：「學煌，你終於解脫了；記得在天上好好護佑你最愛的家人⋯⋯一自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言