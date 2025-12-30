曹西平驟逝 乾兒子心痛發聲：我該怎麼做才能好好保護四哥？

曹西平在家驟逝。（翻攝自臉書）

曹西平昨（29）日在家驟逝，乾兒子Jeremy第一時間發現報案，警方相驗後因家屬拒絕出面認領，目前大體暫放板橋殯儀館，乾兒子也於今（30日）透過粉專發聲，向曹西平家人喊話！

34歲的Jeremy是曹西平的乾兒子，由於事發突然，加上兩人並無法定父子關係而無法處理後事，對此Jeremy也感到無助在社群發文問：「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」。

曹西平乾兒子發文。（翻攝自臉書）

Jeremy透露，曹西平雖是驟逝但走得安詳，「是睡著走的，無病無痛」，為了保護曹西平尊嚴，也希望檢察官不要再相驗遺體。他難過表示，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥？才能好好幫四哥處理好人生的大事。」

