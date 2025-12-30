曹西平驟逝！乾兒子曝「睡著走的」 悲求曹家人授權處理後事

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深藝人曹西平昨(29)日深夜離世，享壽66歲。第一時間發現的人是他的乾兒子Jeremy，稍早也透過曹西平臉書發聲，想尋求跟四哥有血緣關係的人，盼將後事全權交予他處理，也透露曹西平是睡著走的，無病無痛。

新北市政府消防局三重分隊昨晚獲報趕抵曹西平住處，確認其到院前心肺功能停止，遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子Jeremy忍痛放棄急救，死因有待進一步釐清。

廣告 廣告

Jeremy也向曹西平的親友喊話，表示很多話想說，但目前沒有任何思緒，只想尋求跟四哥有血緣關係的人，求他們將四哥的後事全權交予自己處理，因為自己跟曹西平沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓他好好處理四哥的後事。「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。」

Jeremy說，不想要讓檢察官相驗大體，透露曹西平是睡著走的，無病無痛，悲喊「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做才能好好保護四哥；才能好好幫四哥處理好人生的大事，四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我」。

原始連結







更多華視新聞報導

曹西平家中驟逝！享壽66歲 前天才發文嘆天災人禍

疑「熱休克」致死？ 日劇女王中山美穗浴室猝逝

法醫：金哈克曼死因心臟病 妻染漢他病毒過世

