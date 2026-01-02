曹西平驟逝！乾兒子最新「15字回應」 網喊：四哥會守護你

娛樂中心／彭淇昀報導

66歲資深藝人曹西平於12月29日在家中猝逝，而他生前與乾兒子Jeremy經營飾品店，昨（1）晚在臉書粉專發文表示，「店裡營業不受影響」，貼文曝光後，不少網友紛紛加油打氣，「我相信四哥會在你背後默默守護你」。

曹西平生前與乾兒子Jeremy經營飾品店。（圖／翻攝自曹西平臉書）

臉書粉專「Jeremy 穿洞日常」昨晚發文表示，「謝謝各位的關懷。店裡營業不受影響」。

貼文曝光後，不少網友湧入留言區加油打氣，「加油～我相信四哥會在你背後默默守護你」、「加油啊～孩子，四哥會保佑你的！四哥在我們心裡的」、「Jeremy你是一個好孩子，不要太傷心，照顧好自己，曹大哥才會安心」、「雖然看不到四哥的蹤跡，但祂依然在我們心中」。

過去曾有房仲預估，曹西平在台中一中商圈的店面，面寬3.5米、深度10米，約10坪左右大小，每月租金約9萬元，以2023年12月的實價登錄來看，一中商圈曾出現一筆租金每坪1萬5千多元價格，甚至超越2023年3月西門町的店租單價1萬3千多元。

