曹西平驟逝 乾兒子現身板橋殯儀館：先處理後事

（中央社記者曹亞沿新北30日電）藝人曹西平昨天驟逝，警方初步排除外力介入。今天下午檢方前往板橋殯儀館相驗，殯葬人員透露有3名家屬到場，乾兒子Jeremy也現身認屍，神情悲傷並低調表示先處理後事。

資深藝人曹西平昨天在新北市三重區住處離世，享壽66歲。警方初步排除外力介入，疑似因病死亡，新北地檢署檢察官今天下午前往板橋殯儀館相驗，將釐清確切死因。

殯葬人員表示，今天有3名家人到場，但身分不方便透露。曹西平的乾兒子Jeremy下午現身殯儀館認屍，一路神情凝重，僅低調表示「先處理後事」，其餘未多做回應。相驗約40分鐘結束後，Jeremy哭紅雙眼步出相驗室，在攙扶下離開殯儀館。

稍早一度傳出乾兒子因與曹西平無法律關係，無法認領遺體與處理後事等，幸由曹西平歌手好友龍千玉居中協助聯繫家屬。

知情人士解釋，根據規定，民眾死亡後若未有家屬出面認領，會進行25天公告招領，期滿後若仍無人認領，檢察官可判斷是否將死亡證明交給無法律關係、但關係緊密的同居人等。民眾儘管與亡者無法律關係，仍可持檢察官交付的死亡證明認領遺體。（編輯：張雅淨）1141230