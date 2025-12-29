曹西平驟逝！享壽66歲 2天前地震文報平安成最後身影

昨（29日），資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲。（翻攝自曹西平直播同樂會臉書粉專）

昨（29日），資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲。曹西平上週日（28日）才在臉書發文，分享對於宜蘭強震的感受，感性寫下「一切交給老天爺的安排」，未料幾日後便傳出噩耗，不少網友湧入曹西平臉書留言悼念，直呼「難以置信」。

地震後才發文報平安 短短數日成永別

27日宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，藝人曹西平28日凌晨在臉書發文，分享對於強震的親身感受與心得，並曬出一桌美食報平安，感性寫下「一切交給老天爺的安排」。他提到，經歷過921大地震後，面對地震已不再慌張，「我就是坐在那裡我不會動」，未料短短數日後便傳出噩耗。

據了解，29日晚間10時許，新北市消防局三重分隊獲報後趕抵其住處，發現曹西平已無生命跡象，乾兒子當場表示放棄急救，經家屬同意不送醫，後續交由警方處理，初步研判為內科疾病引發之自然死亡。

出道40年橫跨歌壇與綜藝 直率風格成標誌

曹西平出身醫生世家，家中排行老四，自稱「四哥」，縱橫演藝圈超過40年，服役期間加入藝工隊出道，與包偉銘、陽帆等人同期，以歌曲《野性的青春》走紅歌壇。後來活躍於各大綜藝節目，曾是《龍虎綜藝王》班底，也曾主持《辣妹總動員》，直率敢言的風格成為鮮明標誌；他在節目中手持哨子糾正來賓，一句「你這個醜八怪」更成為經典，言詞犀利卻不失幽默，深受觀眾喜愛。

