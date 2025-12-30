曹西平驟逝 兄弟決裂遺產留乾兒子2／66歲曹西平失聯 猝逝新北家中、身亡恐超過一天

曹西平過去曾在節目上落淚感謝乾兒子。(翻攝11點熱吵店YouTube)

乾兒子跟曹西平感情很好，曹西平曾經在節目上說過，害怕獨居發生意外時沒有人發現，感謝乾兒子選擇跟他一起同住。

「我就希望他跟他女朋友搬來跟我住，因為我很怕一個人在家裡，萬一我洗澡，不，會不會，不是不會，很多事情很難講。」節目上談獨居生活，一度講到落淚。曹西平跟家人漸漸疏遠，最近幾年選擇跟乾兒子一起同住。

他曾感性表示：「我每天起床我都有看到人，因為我以前起床我都沒有看到你們，家裡面只有我一個。那我現在每天起床我看到他們，憑良心講我還滿開心的。」

廣告 廣告

資深藝人曹西平最近幾年淡出演藝圈，不過反倒在網路上相當活躍，幾乎兩三天就會PO文。曹西平不僅會親自回覆網友問題，還會PO時事貼文。像是最後一篇貼文就提到27日東部7.0大地震，他寫下一切交給老天爺的安排，並感嘆分享自己的人生觀，表示該發生就發生了。沒想到兩天後卻傳來死訊，台中老家的朋友得知後也很震驚。

曹西平兒時玩伴林先生受訪時回憶：「小時候就在扭了，拿一條絲巾在那邊扭。很愛表演，跟他媽媽拿一條絲巾，就在那邊搖那邊晃，我們就在那邊扮家家酒。小時候你也知道我們的年齡，就是打彈珠、打牌子，對不對，都是那個時候流行的。」

曹西平喜歡做菜，經常PO出料理畫面，生活作息規律，身體也沒有其他異狀。如今卻突然猝逝，讓許多人都感到相當惋惜。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

曹西平驟逝 兄弟決裂遺產留乾兒子1／曹西平猝逝相驗 乾兒子僅獲「口頭授權」無法領遺體

曹西平驟逝 兄弟決裂遺產留乾兒子3／曹西平驟逝！ 動感歌手出道「吹哨子」罵「醜八怪」成絕響