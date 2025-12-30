曹西平驟逝 兄弟決裂遺產留乾兒子3／曹西平驟逝！ 動感歌手出道「吹哨子」罵「醜八怪」成絕響

曹西平過去是綜藝節目常客。（翻攝綜藝大熱門YT）

「醜八怪！」藝人曹西平在節目吹哨子、飆喊「醜八怪」的形象深植人心，甚至有都市傳說，被曹西平罵醜八怪的藝人都會走紅。人稱四哥的曹西平，1982年以動感歌手身分出道，以一首《野性的青春》搭配前衛造型，迅速在歌壇爆紅。路線多元的他，更挑戰成為知名主持人。

曹西平曾經主持深夜節目《辣妹總動員》以及《來電50》等節目，在螢光幕前以發脾氣做效果出名。中途他曾放棄演藝事業將近10年時間，直到2010年才復出。2016年他舉辦個人演唱會，自爆只賣出181張票，失望想關臉書，讓好友吳宗憲在開唱一小時前，線上幫忙催票。面對好友驟然離世，吳宗憲悲痛發聲：「慢慢走，曹大哥一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」

吳宗憲在直播中多次不捨哽咽，表示天堂就沒有病痛，希望曹西平可以放下，一路好走。藝人包偉銘也發文表示，難以相信曹大哥離開，祝福他當快樂天使。陳漢典和KID林柏昇也低調回應，願曹西平一路好走。在演藝圈擁有好人緣的曹西平突然猝逝，好友們不捨也難過。

資深藝人曹西平突然猝逝，消息震驚演藝圈。歌手出身的他，演唱《野性的青春》而迅速爆紅、累積高人氣，後來轉戰主持，曾擔任《龍虎綜藝王》班底，更主持深夜節目《辣妹總動員》、《來電50》掀起討論。如今離開人世，昔日在螢光幕前，吹哨子飆罵「醜八怪」的真性情身影，成為絕響。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





