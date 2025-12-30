曹西平驟逝！出道40年「吹哨罵人」親曝原因 帥氣舊照被翻出

娛樂中心／彭淇昀報導

66歲資深藝人曹西平昨（29）晚驚傳驟逝，享壽66歲。曹西平生前以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，也擔任主持人與綜藝節目常客，上綜藝節目時經常拿著哨子，「吹哨」也成為他的招牌動作，一句「你這個醜八怪」也成為經典台詞，甚至被其他藝人稱「被他罵過的都會紅」，並透露隨身攜帶哨子的原因。

曹西平曾在臉書曬出專輯照片。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平出道超過40年，1982年以《野性的青春》走紅歌壇，憑藉著視覺系的外表和動感的歌聲受到大眾歡迎，還曾主持綜藝節目，被譽為「台灣西城秀樹」、「四哥」。

過往上遍各大通告節目的曹西平，經常拿著哨子在棚內吹哨，飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平過去曾在由狄鶯、王彩樺主持的《今夜不流淚》節目中擔任來賓，透露自己之所以會攜帶哨子的原因，因為以前很多節目開場來賓眾多，「大家都搶話講，長輩反應比較慢，小朋友機哩瓜啦講，還講沒就收工了」，因此攜帶哨子是為了維持秩序。

曹西平年輕時人氣相當高。（圖／翻攝自曹西平臉書）

此外，曹西平年輕時的模樣也在節目上被翻出，當時同為節目來賓的小甜甜脫口直呼，「曹大哥以前長得比較抽象」，立刻被現場的狄鶯、王彩華、向娃反駁，並異口同聲稱讚「他以前很帥」。

曹西平2002年與兄弟的財產紛爭，一度淡出螢光幕轉做生意，移居泰國，不過2010年再度重返演藝圈。曹西平在節目上發脾氣、做效果，一句「醜八怪，醜死了」相當經典，更傳聞被罵過的藝人都會爆紅。

曹西平出道超過40年，當年以歌手身分走紅。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平淡出演藝圈後，經常在社群平台上發文、與網友互動，也曾發過年輕舊照，帥氣模樣獲得上萬讚數，「好青春洋溢的四哥」、「四哥當年獨樹一格呀」。

