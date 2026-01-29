曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉嘆世事無法掌控 「心中即是永恆」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在馬年開春新歌迎新氣象，一襲白紗水袖造型， 日前曹西平過世，談到近況心情，她直言：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆！」

龍千玉推出新專輯《戲夢》。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉的新歌以歌仔戲曲拉開序幕，描述王寶釧的故事，終於苦盡甘來迎來幸福，龍千玉分享演唱時十分有感，回顧著走過的痕跡，日前與創作聊到這幾年的心境領悟，「人生就像一齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重的身分，體驗著許多不同的經歷。」對於許多事都應「看淡」，要隨順因緣，不要太執著，自己還在學習的路上，心境與前幾年比起來，有更多的體驗，以明天先到還是無常先到的心境看待，努力朝著活在當下、珍惜當下，很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。

龍千玉感嘆人生無常。（圖／豪記唱片提供）

對於新造型，龍千玉身穿一襲白紗有著繡球花造型的飄逸水袖，引起討論，被粉絲讚封棉花糖公主有如仙女下凡，龍千玉開心直說：「感謝大家的喜愛與豐富想像，首次嘗試新造型，白紗若影若現，讓我有些猶豫，自己比較保守，在造型師加入今年流行的蝴蝶結元素，讓我很安心，而新歌《戲夢》有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，因而有繡球花造型的水袖創意，希望新造型大家都喜歡。」

