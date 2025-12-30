曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉悲痛徹夜難眠 無奈他一語成讖

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹夜難眠，且曹西平在平安夜時，已讀不回她的消息了。

曹西平過世，龍千玉悲痛發聲。（圖／翻攝曹西平臉書、龍千玉臉書）

龍千玉得知曹西平驟逝噩耗，悲痛提到：「凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！他曾跟我說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

龍千玉也提到，一直以來都很關心曹西平的身體，但是曹西平總是貼心的說，不希望她擔心，所以堅持不告訴她實情，「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」

