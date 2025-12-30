曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔

吳宗憲開直播談曹西平驟逝。（翻攝自吳宗憲臉書）

曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。

吳宗憲坦言，得知噩耗時相當震驚，腦中一片空白，感嘆人生無常。他透露，兩人過去幾年因一些誤會與事件，聯絡逐漸變少，感情一度淡化，心中始終想著未來仍有機會坐下來把話說開，沒想到等來的卻是天人永隔，讓他滿是遺憾。

廣告 廣告

回憶過往，吳宗憲提到，曹西平曾對他的一些言論有所誤解。當年他曾說過「憂鬱症就是不知足」，外界引發爭議，曹西平也因此對他心生不滿。吳宗憲解釋，自己長年陪伴罹患躁鬱症的父親近50年，那番話其實是想鼓勵父親走出低潮，卻因表達方式被外界誤解，所幸他也知道，曹西平後來已理解他的本意。

此外，2015年第50屆金鐘獎也是兩人關係轉折的關鍵。當年曹西平首度踏上金鐘紅毯，卻被安排在廣告時段走星光大道，讓他相當不滿。吳宗憲感嘆，當時曹西平氣他沒有力挺自己、反而站在電視台立場，兩人因此漸行漸遠。不過隔年曹西平在華山Legacy舉辦個人演唱會時，吳宗憲仍默默力挺，不僅打算包下剩餘門票，還在網路上幫忙催票，最終只差2張就完售，爆滿盛況也讓曹西平十分感動。

談到私下相處，吳宗憲回憶起多年前與曹西平、KID、康康一同吃飯的往事，從晚餐一路聊到凌晨，原本準備散場，曹西平卻又點了羊肉爐，只因「回去就只剩他一個人」。吳宗憲感慨地說，曹西平其實是個怕孤單、喜歡熱鬧的人，和大家聚在一起時最開心、最有正能量，如今突如其來的噩耗，至今仍讓他難以回神。

更多鏡週刊報導

抗癌中驚聞曹西平猝逝 沈玉琳悲憶：那次竟成最後一面

昔傳與曹西平不合多年！包偉銘聞噩耗連問「是真的嗎？」 親揭兩人互動內幕

曹西平猝逝！醫點名7大前兆：最可怕的是無症狀 天冷更要小心