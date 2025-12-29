曹西平驟逝 「吹哨開罵」背後真相曝光、年輕帥照被翻出 網嘆：演藝圈又少一傳奇！

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。令人不捨的是，就在上週日，他才在臉書分享宜蘭發生規模7.0強震的驚魂瞬間，還曬出一桌佳餚與粉絲互動，未料短短幾天後，卻傳出因病猝逝的噩耗，讓許多觀眾與圈內友人難以接受。不少網友獻上敬意與哀悼以外，也感嘆：「演藝圈又少一傳奇。」

資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。（圖／曹西平臉書）

回顧曹西平的演藝生涯，出道至今超過40年，早年憑藉歌曲《野性的青春》在歌壇闖出名號，之後活躍於各大綜藝節目，逐漸塑造出獨樹一格的「曹西平風格」。他在節目中手拿哨子、動不動就吹哨制止，搭配直言不諱、毫不留情的吐槽語錄，成為觀眾記憶中難以抹去的經典畫面，也讓他被封為「吹哨罵人始祖」。

不少人好奇，他為何總是隨身攜帶哨子上節目。曹西平過去曾在狄鶯、王彩樺主持的《今夜不流淚》中親自解釋，早年錄影時來賓動輒十幾、二十人同台，大家爭相發言，節奏混亂，年紀較大的來賓反應慢，年輕人又話多，一不留神節目就錄完了，他才會帶著哨子「控場」，用最直接的方式維持秩序。

他在節目中一句「你這個醜八怪」更成為代表性台詞，圈內甚至流傳「被曹西平罵過就會紅」的說法。當年同場來賓小甜甜曾笑說曹西平「長得比較抽象」，立刻引來狄鶯、王彩樺與向娃異口同聲反駁，直言「他以前真的很帥」，現場笑聲不斷。

事實上，曹西平私下也相當樂於與網友互動，經常在社群平台分享生活點滴，過去更曾貼出年輕時的舊照，濃眉大眼、五官立體的模樣，讓不少網友驚呼「根本男神等級」，也顛覆外界對他綜藝形象的既定印象。如今他突然離世，這些畫面與故事，再次被翻出回顧，也讓人更加懷念這位敢言、敢嗆、卻極具存在感的演藝圈傳奇人物。

