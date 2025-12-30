曹西平驟逝！唯一親人龍千玉 揭2人「最後訊息」

（圖／翻攝自臉書@龍千玉粉絲團、@曹西平直播同樂會）





資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜驚傳於家中逝世，享壽66歲。曹西平生前未婚，與手足皆斷絕往來，不過，曹西平曾公開表示，唯一的親人就是前嫂嫂、台語歌后龍千玉。龍千玉也在臉書感嘆，才在平安夜時傳送聖誕快樂的訊息給曹西平，如今聽聞離世消息，也令她感到相當不捨。同時也回應目前已聯繫上她的前夫，也就是曹西平的三哥，並表示他會授權曹西平的乾兒子處理一切後事。

平安夜成最後聯繫 再也等不到回覆

面對曹西平突如其來的離世消息，龍千玉情緒激動，暫時無法露面受訪，經紀公司也對外做出回應。龍千玉表示，最後一次與曹西平傳訊息，是在12月24日的平安夜，當時她透過LINE祝福對方聖誕快樂，但曹西平並未回覆。兩人平時常以LINE聯繫，但已經有好幾個月沒有見過面了，原本龍千玉還計畫今天前往台中探望他，沒想到卻先聽聞噩耗，內心相當不捨。

廣告 廣告

經紀公司表示，龍千玉與曹西平是相識數十年的好友，對她而言，對方是人生中最重要的家人之一，彼此互動十分密切。過去龍千玉也曾關心曹西平的身體狀況，是否出現異樣，但曹西平總是輕描淡寫，不願多說，只怕讓龍千玉擔心，兩人也因此未再多追問。至於後續是否舉辦相關哀悼或紀念活動，經紀公司指出，龍千玉仍需要時間平復情緒，待狀況穩定後，才會再做進一步安排。

乾兒子無法處理後事急求助 盼家屬授權讓曹西平安息

曹西平的乾兒子Jeremy先前也曾在社群平台發文表示，因為他與曹西平並沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助，讓他好好處理曹西平的後事。因此，他也藉此喊話，如果有認識曹西平家人的人，希望能幫助他，請曹西平的家人同意讓他安息，更喊話「求你們將四哥的後事全權交予我處理」。今下午他抵達殯儀館雙眼浮腫，面對詢問，僅哽咽表示「先處理好後事」。

聯繫上曹家三哥 將授權乾兒子全權處理後事

根據《自由時報》報導，龍千玉也坦言，目前已聯繫到自己的前夫，也就是曹西平的三哥曹南平。龍千玉也表示「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權（曹西平的乾兒子）處理後事」，希望粉絲們不要擔心。



【更多東森娛樂報導】

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●藝人曹西平驚傳猝逝 前天才發地震文：一切交老天安排

