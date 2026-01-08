曹西平驟逝！後事全權委託乾兒子 發4聲明：尊重遺願「不驚擾」

曹西平驟逝家屬正式委託乾兒子辦理後事。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平於去年12月29日在家驟逝，享壽66歲。家屬經過討論，今（8日）透過禮儀公司發出4點治喪事宜與致謝聲明。文中表示，曹西平三哥已家屬代表身份與治喪委員會達成共識，為尊重曹西平的遺願，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。至於靈堂開放與告別式時間，則將在明（9日）公布。

曹西平治喪事宜聲明全文

針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會乾兒子小俊暨全體成員共同聲明。

