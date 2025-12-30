曹西平驟逝！昔獨居泰國「昏迷3天」無人發現 曾擔心孤獨死

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日深夜在新北家中離世，享壽66歲，外界也再度回顧他近年鮮少被談及的孤獨歲月。曹西平曾多次透露，人生後期經歷重大情感斷裂，助理阿凱與父母的相繼離世，讓他陷入憂鬱。為了轉換環境，曹西平到泰國定居，在異地展開新生活。不過，曹西平在泰國獨居期間，時常想著，身在異地，自己哪天過世都無人知曉，甚至被爆出曾在泰國昏倒，長達3天無法出門。

曹西平在親友相繼離世後，離台到泰國定居，試圖重新整理人生。在泰國獨居時，曹西平曾在社群上表示，自己最害怕的不是死亡，而是「如果有一天我安息了，也不會有人知道我是誰」。此話一出，令粉絲擔憂他的狀況。曹西平也提及，長期淡出演藝圈、減少曝光度，讓他擔心「這麼多年過去了，回來肯定很多人不認識我！」猶豫是否應該回台發展。

廣告 廣告

至於曹西平的健康狀況，在泰國期間已出現警訊。資深媒體人胡孝誠曾在節目中指出，曹西平獨居泰國時，某日早上突然全身癱軟、無法發力，在家中昏倒，3天無法外出。他當時爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，才送醫治療。在家中昏倒的經驗讓曹西平重新考量獨居異地與健康風險，最終賣掉泰國的房子，搬回台灣與乾兒子Jeremy和其女友一起住，也發文表示：「不用再擔心孤獨死」。

曹西平返台生活後，曾感謝乾兒子願意與自己同住，「四哥非常謝謝他們願意來跟我同住，讓我非常有安全感，不再覺得一個人的孤單」。如今傳出死訊，震驚演藝圈，許多網友也到曹西平臉書下留言表示不捨。

更多FTNN新聞網報導

快訊／曹西平胞兄接警通知「不願出面處理」

曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉悲痛徹夜難眠 無奈他一語成讖

曹西平猝逝！已立好遺囑「名下財產都給他」 生前坦言恨透兄弟：遺產絕不給姓曹的

