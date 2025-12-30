曹西平驟逝！曾患憂鬱症 才嘆「老了走不動」：全靠意志力撐著

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。近年來曹西平淡出演藝圈，重心放在經營的耳環店上，他生前曾透露年紀大了，常常走一小段路，要休息一陣子才能繼續走，感嘆：「全靠意志力撐著」，如今傳出逝世消息，令人不勝唏噓。

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經家屬確認放棄急救，死者為曹西平。

曹西平去年曾在臉書發文，表示自己年紀大了後，漸漸走不動，常常走一段路就要休息5分鐘才能繼續走，有機會就要多多練習走路，不禁感嘆：「真的老了，力不從心，體力無法這樣子操，天氣冷颼颼，一個人走路上下班就是靠意志力撐著」，最後更是強調：「越冷越走越堅強」。

曹西平也曾發文透露，父親與摯友阿凱相繼離世，讓他情緒受到打擊，一度陷入嚴重憂鬱症，還一度選擇獨自前往泰國生活，在異地感到十分無助，哀嘆「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰...」。



