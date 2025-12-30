曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東湖市場天菜涼糕哥」爆紅的游勝綸，得知此事難以置信，更直言過去13年間受到曹西平很多幫助，是他人生最大的貴人。

「東湖涼糕哥」游勝綸坦言曹西平是他生命中的貴人。（圖／翻攝自游勝綸 Vic、曹西平臉書）

游勝綸9年前曾在東湖市場販售涼糕，因外型出色加上精壯身材一夕爆紅，受到許多婆媽喜愛，當初上遍綜藝節目，也嘗試進軍演藝圈，但因為經紀合約問題，逐漸淡出，近年靠著抖音直播再度引發關注。



如今曹西平逝世，讓游勝綸震撼不已，他今天在臉書發文透露，一早接到四哥的消息，起初不願相信，也不知道該怎麼信，可是隨著新聞接連一直出，讓他只能接受，但坦言「還是有點不敢相信」。

曹西平開導游勝綸。（圖／翻攝自游勝綸 Vic臉書）

游勝綸坦言，曹西平是他這一輩子最大的貴人，回想從自己18歲到31歲，13年的時間，常和曹西平通電話，每次一講都是幾個小時起跳，透過對話截圖可見，每當他遇到瓶頸時，曹西平總會鼓勵並開導，「以前那麼苦你都熬過去了，現在算什麼」，讓他發憤圖強振作，「我也相信自己」，為此他感謝曹西平教導的一切，「謹記您的教誨…謝謝您當年救我，雪中送炭…永遠在心裡」。

