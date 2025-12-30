曹西平驟逝！沈玉琳不捨曝「最後一面」：一路好走

曹西平過去與沈玉琳有過多次合作。（圖／翻攝自沈玉琳、曹西平臉書）





66歲資深藝人曹西平出道多年，風格向來犀利、敢言深受粉絲喜愛，豈料昨（29）日深夜卻傳出離世消息，震驚演藝圈，過去曾與他有過多次合作的沈玉琳，今（30）日也回應《EBC東森娛樂》，談及此事直呼：「消息來得突然，真是震驚又難過。」

沈玉琳過去與曹西平在《康熙來了》的鬥嘴片段，至今仍是不少觀眾心中的經典，沈玉琳回憶起兩人一同錄影的日子，「打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。」即便對方這幾年沒有上節目，那些相處的點滴曾歷歷在目。

沈玉琳提到，這幾年曹西平沒有再上節目，「當時我《11點熱吵店》開播的時候他還來當首集嘉賓，情意深厚，沒想到那也是我最後一次見到他本人。」如今曹西平離世，他也不捨祝福對方「希望他一路好走，在天國享受快樂的生活」。



