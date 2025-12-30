曹西平驟逝！派翠克10年前神模仿「彷彿沒有走遠」 洩他私下真實面

娛樂中心／蔡佩伶報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲，消息傳開讓大眾震驚不已。然而，男星派翠克在10年前曾於節目中神模仿曹西平，至今片段仍廣為流傳，今（30日）派翠克也在社群中哀悼曹西平，讚他是「真實又暖心的前輩」。

派翠克提到10年前的合作表演，「彷彿沒有走遠」，感慨表示每年都會有網友拿出來回顧，再次逗笑觀眾，派翠克回憶起跟曹西平的緣分，他坦言10年前自己還是新人，不過曹西平卻願意幫助他，在當年節目錄製前，曹西平也樂於出借自己的衣服，讓派翠克在節目中的模仿能夠更成功，如此的暖舉讓派翠克銘記在心，「我永遠記得」。

此外，曹西平前段時間才在臉書誇獎派翠克長大了，「也說我是最真誠的一位」，這些話語讓派翠克十分感動，「我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量」，最後，派翠克不忘在文末感謝曹西平的幫助。

派翠克10年前曾合作曹西平表演。（圖／翻攝自IG）

