曹西平驟逝！王瞳曝3年前「驚人巧合」：若見到艾成可以一起唱歌跳舞

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。其中，女星王瞳也在社群中發聲哀悼，她提到3年前跟艾成經營的「艾叻沙」要結束營業時，他們才湊巧發現曹西平的銀飾店就開在餐廳後面。

王瞳透露當晚店面結束營業後，她本來跟艾成走進巷子準備回家，這才發現曹西平的銀飾店就在餐廳後方，驚人巧合也讓王瞳感到詫異，王瞳感慨表示當時三人見面聊了很多，如今回想起來，「彷彿是昨日」。

王瞳感激曹西平一直以來的鼓勵，表示「你的心疼，你的勇敢，你的同理」，永遠都會存在她的心中，並喊話曹西平，若見到已故的艾成，「可以一起唱歌跳舞」，搭配過去三人的合影畫面，不免讓人感到鼻酸。

王瞳悲憶曹西平。（圖／翻攝自王瞳IG）

