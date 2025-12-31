曹西平驟逝！白冰冰感嘆同輩接連離世：電話簿又要刪掉一個

白冰冰哀悼老友曹西平離世。（圖／翻攝自白冰冰臉書）





資深藝人曹西平本月29日於三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去以嗆辣、直率的風格深受粉絲喜愛，如今突然離世，令不少粉絲與好友相當不捨，而與他在同時期走紅的藝人白冰冰，今（31）日也曬出合照哀悼感嘆：「電話聯絡簿又要刪掉一人」。

白冰冰憶起當年演藝圈三足鼎立的時期，她第一次主持以自己的名字命名的節目《冰冰棒棒》，曹西平則與包偉銘一起主持《來電50》，而陽帆則是主持《分手擂台》，形成十分熱鬧的景象。

白冰冰說，她經常私底下開玩笑「先去《來電50》、再去《分手擂台》、一對佳偶變怨偶。」沒想到如今10多年過去，卻也送走了不少平輩，讓她十分感慨：「今夜看著電話聯絡簿，又要刪掉一個了～」。

廣告 廣告

白冰冰感嘆，與她同輩的人一個個離席，昔日各自站在舞台上奮鬥的景象已不復見，「舞台會散場，人生沒有重播，來時熱鬧，走時安靜」。她也向曹西平表達哀悼，感性表示「你曾照亮這個時代」，字字句句流露對摯友離世的深切不捨與心痛。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平拒與潘若迪同台！紙紮錄影帶積怨多年 衝突內幕曝

●曹西平家中辭世！治喪小組發4聲明 三哥將返台出席告別式

●快訊／曹西平猝逝！三哥首發聲：情分與關心始終都在

