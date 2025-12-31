曹西平驟逝 白冰冰：一代偶像突然就走了

〔記者林南谷／台北報導〕66歲資深藝人曹西平傳出過世消息，白冰冰昨(30)日難過表示，意外世事難料，感嘆原本還想找曹西平上節目。今天是2025年最後一天，白冰冰一早在臉書發文，回憶過往曹西平令人讚嘆事蹟。

白冰冰說，一代偶像曹西平突然就走了，令人無限惆悵、也覺得他個人一定有很多的措手不及，「我們幾乎是同時期走紅的，我第一次主持以自己的名字命名的節目《冰冰棒棒》，曹西平與包偉銘主持《來電50》，陽帆主持《分手擂台》三足鼎立、熱鬧的不得了。」

當時，白冰冰常私底下開玩笑說，先去《來電50》再去《分手擂台》，「一對佳偶變怨偶，這都已經過了幾10年了，近年來送走的都是我的平輩，昨晚看著電話聯絡簿，又要刪掉一個了。」

昨天白冰冰受訪也憶及曹西平演藝事業，提及《來電50》是曹西平高曝光時刻之一，「他過去和包偉銘搭檔曾有不愉快，但曹西平生前已公開表示原諒包偉銘，不願多談相關紛擾。」

