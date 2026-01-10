曹西平驟逝！許效舜憶他生前錄影狀態：非常開朗的人

許效舜憶曹西平「醜八怪」爽朗身影，憂病痛難測。(記者陳奕全攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平去年底驚傳在家中驟逝，享壽66歲。今(10)日，由其乾兒子小俊(Jeremy)主導的靈堂已正式設置完成並對外開放。與此同時，文化總會除夕特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今日於北流錄製，許效舜、苗可麗受訪時談及曹西平離世，言談間充滿不捨與人生無常的感慨。

許效舜回憶曹西平生前個性極其開朗，「他之前上節目的時候狀態都還很好，還會開玩笑醜八怪、醜八怪。」許效舜感嘆，病痛與意外往往發生在預料不到的地方，人生無常令人揪心，他表示會擇日前往靈堂致意。

苗可麗去年喪母，感嘆只有當下是真實的。(記者陳奕全攝)

去年剛經歷喪母之痛的苗可麗，談到曹西平的驟逝感觸尤為深刻。她沉重表示，母親當時也是在無預警的情況下離開，這讓她對「時間」有了全然不同的看法。「你永遠不知道什麼時候會發生什麼事，沒有人會等你。」苗可麗表示，現在的她看透了許多事，體悟到只有當下是真實存在的，「下一刻不一定還會有」。

