曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼

曹西平靈堂。（圖／冬瓜行旅提供）





資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。今（10）日為靈堂開放首日，但現場沒有出現藝人好友及親戚前來悼念；殯葬業者小冬瓜表示，今天僅有10多位粉絲前來，異常冷清。

曹西平的靈堂旁邊，有設置投影幕播放曹西平過去在節目上精彩的片段，前來悼念的粉絲們坐在前方，追憶偶像曹西平過往在節目《康熙來了》中的畫面。曹西平的遺照採用輪播方式切換，讓眾人可以回顧他生前模樣，以及展示華麗秀服。

曹西平的靈堂整體設計以歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。曹西平一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠，為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。



