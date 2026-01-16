曹西平驟逝！龍千玉淚曝「最後聯繫」心中留下一大遺憾

龍千玉現身靈堂哀悼曹西平。（圖／東森娛樂）





龍千玉與曹西平有著45年深厚情誼，兩人不僅是多年好友，她曾與曹西平的三哥曹南平有過一段長達7年的婚姻，曹西平生前曾多次表示，龍千玉是他生命中「唯一的親人」。她今（16）日現身靈堂崩潰落淚，透露兩人最後一次聯繫是在去年平安夜，她傳訊息聯繫對方。

龍千玉不捨落淚。（圖／記者黃雅琪攝影）

龍千玉不捨落淚。（圖／記者黃雅琪攝影）

龍千玉直言，曹西平生前看待人生相當灑脫，常常跟她說：「人生就是這樣，不用太在意什麼事！」原本計劃邀請他出席4月演唱會、擔任嘉賓，當時曹西平還未答應，僅表示時間將近再看看，如今天人永隔，在心中留下一大遺憾。被問會保留位置紀念嗎？龍千玉則說會與主辦單位討論，留下「一個隱形的位置」追思。

龍千玉表示，對曹西平的身體健康狀況不太清楚，他生前很低調、不願多談，兩人認識多年，雖然沒有天天聯繫，但始終掛念著他。關於曹西平的後事安排，全交由他的乾兒子處理，她與曹西平三哥在靈堂上有遇到，淺談往事。



