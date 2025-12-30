曹西平驟逝 龍千玉追憶45年情誼：謝謝你總替我撐著

資深藝人曹西平昨（29）深夜傳出在新北市三重住處離世，新北市消防局三重分隊接獲曹西平乾兒子報案，抵達時已經沒有生命跡象，享壽66歲，消息震撼演藝圈。他生前認定的「唯一親人」前嫂嫂龍千玉也在社群發文悼念，回憶兩人相識多年情誼，感嘆原本想去台中探望給驚喜，卻總是錯過，「沒想到這一次，變成了我永遠也追不到您的一次。」

龍千玉在貼文中提到，與曹西平認識約45年，從她17歲、曹西平19歲開始，對方就一直在身邊。她形容曹西平善良、孝順，也提到曹西平常把「百善孝為先」掛在嘴邊，因為曹西平「就是最好的榜樣。」

龍千玉回憶，去年她與媽媽、四姐曾「偷偷拿著蛋糕」到台中曹西平的店裡替他過生日，曹西平看到時眼眶泛紅，並說自己很感動，這個畫面她一直放在心裡。她表示，這陣子一直想再去看看曹西平，跑到台中想給他一個小驚喜，卻總是剛好錯過，「我到台中，您卻回台北了」，未料如今卻成了永遠追不上的一次。

龍千玉在貼文中感謝曹西平一輩子的呵護與鼓勵，「謝謝您總是默默照顧我、替我撐著」，並寫下「您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記，4哥，慢慢走，您永遠在我心裡」。





吳宗憲直播哀悼 「曹大哥是永遠的偶像」

同時，藝人吳宗憲聽聞消息時也相當震驚。他在直播中回憶，曹西平曾一度離開演藝圈很長一段時間，後來有意復出時，自己曾盡力協助，也多次勸他放下一些執念、看開一點，提醒當時的演藝圈環境和過去相比已有所不同。

藝人吳宗憲在直播上哀悼。圖／翻攝自Facebook@吳宗憲 Jacky Wu

吳宗憲在直播上說，過去曹西平曾向他談及往事與心情，也提到兩人曾因一些事件的看法不同而產生誤會，一度互動「卡卡的」，但他強調自己始終支持曹西平，並以過去曾在對方演出相關事務上出力相挺為例，盼外界理解他並非不挺對方。直播尾聲，吳宗憲也向曹西平道別，提到曹西平是他心中「永遠的偶像」。

