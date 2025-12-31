曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用

記者鄭玉如／台北報導

66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。

根據林新醫院官網指出，95％以上高血壓是罹患原因不明的原發性高血壓，可能與遺傳、環境、飲食有關。另外，小於5％高血壓是患內分泌、腎病或血管疾病等引起續發性高血壓。當血壓極高時，可能造成眼、腦、心、腎、大血管的損害，例如噁心嘔吐、心律不整、血尿等。

劉博仁在健康節目表示，若想穩定血壓，可攝取高鉀食物，因為鉀離子與鈉離子之間存在互換原則，鉀能促進鈉的排泄，有助於舒緩血管，建議選擇黑巧克力，每100公克含757毫克的鉀；紅棗597毫克；花生546毫克，但不要吃椒鹽口味花生，反而攝取更多鹽。

水果方面以100公克為例，榴槤420毫克；釋迦390毫克；芭蕉320毫克，都屬於高鉀食物，不過榴槤與釋迦的糖分高，如果血糖正常、沒有胰島素阻抗，適量攝取並沒有問題，而腎臟病患飲食應限鉀、限磷、限蛋白，攝取量必須控制，絕對不要多吃。

劉博仁提醒，腎友若同時併發高血壓問題，此時應先用藥物降血壓，因為高鉀會導致患者心律不整，嚴重可能猝死，腎友還不到洗腎的地步，可能就先到急診室搶救心臟。而以水果攝取量來看，健康民眾一天吃兩個拳頭大小，血糖控制不佳者則是一顆拳頭。

