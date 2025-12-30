曹西平鬧翻4兄弟沒人要認屍 三哥同意授權給乾兒子辦後事

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈，今下午1點50分在板殯進行相驗，由於當下警方無法聯繫上家屬，又傳出曹家人不願處理其後事，讓乾兒子Jeremy淚喊：「明明我是最親的兒子 最後還要公告招領。」前三嫂龍千玉今午回表示：「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心。」

曹西平後事能讓乾兒子處理了！（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平生前與四兄弟都鬧翻，更放話不需他們處理後事，遺產將都給最親的乾兒子Jeremy。但根據規定，若相驗仍無有血緣的家屬到場，由於遺體必須由血緣關係者領回，若無人領，就必須進入公告程序。



這讓Jeremy悲痛發文：「多話我想說，但目前沒有任何思緒。目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理。因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。」如今，龍千玉從中關心，透露前夫將會授權給Jeremy替曹西平辦後事。

