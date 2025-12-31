曹西平「倒臥電腦桌旁」猝逝 Jeremy曝他有高血壓病史

資深藝人曹西平29日深夜在家中離世，被發現倒臥在電腦桌旁，其乾兒子Jeremy隨後證實死訊，並透露曹西平有時會趴在電腦桌上休息，且生前有高血壓狀況，懷疑可能就是猝逝原因。

資深藝人曹西平29日深夜在家中離世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

29日深夜10時許，乾兒子Jeremy回到三重住處時，發現曹西平倒在房間電腦桌旁邊的地板，毫無動靜，立刻報警求助。警消人員到場後，發現曹西平已明顯死亡，還有屍僵情形，Jeremy忍痛放棄急救。

根據《三立新聞》報導，Jeremy 29日凌晨與曹西平還有聯繫，沒想到從日本返台後，卻驚見他倒臥在地板。Jeremy透露，曹西平有時會趴在電腦桌前小憩，且長期有高血壓問題，但沒特別就醫治療，疑似為猝逝原因。

曹西平乾兒子Jeremy現身板橋殯儀館，神情相當哀戚。（圖／中天新聞）

曹西平離世後，關於後續治喪與相關安排，治喪小組說明，目前已由曹西平的親屬代表，曹西平的三哥同意並正式委任與四哥情同父子的乾兒子Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫，三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。

