曹西平「入夢畫面」曝光！女星慟曝他留1句叮嚀

娛樂中心／李汶臻報導

資深男星曹西平2025年12月29日深夜在三重住處猝逝，享壽66歲。陪伴四哥多年的乾兒子小俊（Jeremy）負責處理後事，日前宣布將為四哥舉辦一場名為「率真・謝幕」的最後演唱會，作為告別儀式。電影《新十二生肖》女主角、劉至翰的妹妹劉致妤，近來協助籌辦曹西平追思會的相關事宜，她21日在臉書感性發聲，透露自己夜深人靜的時候，會對著四哥的照片說話，更表示曹西平曾入夢，並分享夢中場面和對話，讓人聽了不禁鼻酸。

資深女星劉致妤當年憑著電影《殭屍小子》系列以及《新十二生肖》中「貝瑪」一角，一炮而紅。近年淡出螢光幕的她，近日協助操辦「四哥」曹西平的最後告別式，她21日透過臉書轉貼曹西平「率真・謝幕」追思會的資訊，表示追思會將於27日在台北市立懷愛館舉行，同時附上一張海報指出「從開始協助籌辦四哥最後一場演唱會，這是我最愛的海報」。

劉致妤的哥哥為演員劉至翰，兄妹倆一同在演藝圈打拼。（圖／翻攝自劉致妤臉書）





劉致妤透露自己在籌備過程中情緒百感交集，並分享夜深人靜時，常會對著曹西平的照片說話，詢問對方是否滿意追思會以這樣的方式呈現。劉致妤也坦言，曹西平曾在夢中出現，「四哥」夢裡如往常般喝著10元的麥香紅茶，更叮嚀她「要好好照顧自己」。

劉致妤慟曝「曹西平入夢畫面」惹鼻酸！揭兩人私下交情「他叮嚀1句」

劉致妤協助籌備曹西平追思會等事宜。（圖／翻攝自劉致妤臉書）





劉致妤最後感性寫道，曾經四哥最愛的喉糖，如今吃在嘴裡卻多了一份難以言喻的情緒，她直言「心裡的味道已經不一樣了」、「好想你，阿力我又想吃喉糖了」字句充滿感傷。

原文出處：女星慟曝曹西平入夢畫面！揭兩人私下交情「他叮嚀1句」惹鼻酸

