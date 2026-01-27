曹西平、包偉銘40年「王不見王」終局！從婚禮破冰到告別式送別 細數動感雙雄的恩怨情仇

包偉銘出席曹西平告別式。李鍾泉攝

台灣演藝圈的動感教主曹西平於 2025 年 12 月底猝逝，消息令無數粉絲心碎。今（ 27日）曹西平的告別式在親友的哀悼聲中舉行，最受媒體矚目的焦點，莫過於與曹西平有著長達 40 年「王不見王」傳聞的包偉銘。包偉銘今日神色沉痛，早早便來到靈堂送昔日「宿敵」最後一程，兩位巨星跨越近半世紀的競爭與情誼，在這一刻正式化為溫暖的終章。

40年王不見王！從《來電50》種下的競爭心結

包偉銘與曹西平的糾葛始於 1980 年代初期，當時包偉銘以〈跑！向前跑！〉奠定舞王地位，曹西平則憑藉《野性的青春》席捲樂壇。形象與路線高度重疊的兩人，從出道起就被媒體塑造成競爭對手，存在著濃厚的「瑜亮情結」。1980 年代末期，兩人雖共同主持熱門節目《來電50》，但私下互動卻被爆出極其冷淡，即便在節目播出時充滿默契，台下卻被形容為「最熟悉的陌生人」，這種緊張關係一度讓兩人斷絕往來超過 20 年，成為演藝圈公開的祕密。

婚禮與綜藝破冰！相愛相殺的經典大和解

這段長年的冰封關係，在 2015 年迎來了關鍵轉折。當時包偉銘舉辦婚宴，曹西平不僅打破不合傳聞驚喜現身，還幽默表示：「如果不來顯得包大哥很大氣、我很小氣。」當天曹西平不僅是最早抵達的賓客，還送上 8,800 元紅包並獻上深情擁抱，正式踏出和解第一步。隨後在 2018 年，透過大姊大白冰冰的牽線，兩人在《新春旺旺冰冰Show》除夕特別節目正式同台。曹西平在節目中維持敢言本色，對包偉銘又是吹哨子又是互虧「醜八怪」、「老妖怪」，這種獨特的互動模式，反而展現了兩位老戰友在歲月洗禮後的高雅氣度。

沉痛送行最後一程！包偉銘淚憶昔日戰友

在今日的告別式上，包偉銘受訪時語帶哽咽，他透露得知曹西平逝世的消息時感到萬分錯愕。包偉銘感慨，雖然兩人過去在銀幕前火藥味十足，但私下其實仍有基本的關心，甚至曾討論過未來的合作計畫。身為彼此演藝生涯中最重要的見證者，包偉銘感性地說，曹西平就像是一位認識了 40 年、嘴硬心軟的戰友。隨著曹西平的離去，台灣演藝圈那段動感歌手並立的黃金時代也隨之謝幕，這份長達 40 年的「王不見王」傳奇，最終在包偉銘沉痛的送行中，畫下了最感人的句點。

