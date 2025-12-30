曹西平「吹哨子、罵醜八怪」畫面成絕響 昔自揭背後原因

資深藝人曹西平驟逝家中。(圖／陳君瑋攝)

66歲資深藝人曹西平談話內容犀利且具有「笑果」，是許多談話型節目力邀來賓，昨（29日）驟逝於家中，噩耗震驚演藝圈，昔日上綜藝節目吹著哨子和罵其他人醜八怪的畫面，如今成為絕響，至於為何總要戴著哨子上節目？他過去曾透露出原因。

曹西平表示會隨身攜帶哨子，主要是之前上節目時，由於來賓人數眾多，往往動輒十幾人，大家為了曝光都會搶話講，有些年長的藝人反應比較慢，根本話都還來不及講，就被年輕一輩搶著發言，往往還沒開口，節目就錄完影準備收工，為了避免相同情況一再重演，曹西平就會吹起哨子維持現場秩序，久而久之，這個動作也深植在所有人腦海中，成為他在演藝圈的經典畫面之一。

除了吹哨子之外，曹西平在節目上當眾飆罵來賓或主持人「醜八怪」，不僅「笑果」十足，經典畫面更是永存在觀眾的腦海中，還流傳出只要被他罵過的藝人，未來都會走紅的都市傳說，更誇張的是還有粉絲親自造訪他經營的店面，只為了要讓他錄製喊著「醜八怪」的錄音檔當成鬧鐘，眼見自己在年輕族群如此受歡迎，讓曹西平始料未及。

曹西平驟逝，由於生前與手足們鬧得不愉快，傳出沒有人出面料理後事，「前大嫂」龍千玉表示目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心，至於乾兒子Jeremy稍早現身殯儀館，只見他哭紅雙眼，心情相當低落，被媒體問及始末，僅表示處理好後事再說，其他細節不願意再多談。

曹西平乾兒子到殯儀館協助相驗。（圖／張鎧乙攝）

