曹西平「嗶嗶嗶、醜八怪」成絕響！曾獲「台灣西城秀樹」封號

曹西平以其獨特的罵人風格和隨身攜帶哨子的形象深植人心，許多民眾甚至會特地請他錄製罵人的語音訊息。然而在這鮮明個性背後，曹西平還有「台灣西城秀樹」的美譽。他於1982年闖蕩歌壇便一炮而紅，憑藉花美男外型與動感歌聲成為80年代偶像浪潮的代表人物。從唱跳型男到綜藝名嘴，曹西平的轉變見證了台灣娛樂圈的變遷，其嗶嗶聲和「醜八怪」的招牌口頭禪已成為大眾心中難忘的記憶。

曹西平「吹哨子」是他的經典招牌。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平的個人風格極為鮮明，尤其是他的哨子已成為其標配，堪稱代表物。趙正平曾因曹西平在節目中頻繁吹哨而開轟，認為太過吵鬧。對此，曹西平親自解釋，他攜帶哨子的初衷是為了管理秩序。他表示，早期上節目時常有十多位歌星同台，有些人發言冗長又乏味，他便以哨子制止，示意「不要再講啦」。

除了哨子外，曹西平的罵人語句如「醜八怪」、「醜死了」也成為其招牌。他透露，常有民眾在街上遇見他時，會特別要求他罵人，甚至請他錄製起床鬧鐘用的語音訊息，內容如「醜八怪，你醜死了，你趕快起床」。曹西平對此感到不解，直言「我又不是神經病，我每天罵人家要幹嘛啦」，但民眾卻表示被他罵感到「很開心」，顯示他的罵人方式被視為具有療癒效果。

在娛樂圈的發展軌跡中，曹西平最初是以歌手身分嶄露頭角。1982年，當兵後加入義工隊的他正式踏入歌壇，以花美男外型和動感歌聲迅速走紅，獲得「台灣西城秀樹」的美譽。2016年，已68歲的他仍曾舉辦演唱會，展現其在音樂領域的持續影響力。

近年來，曹西平多以綜藝通告為主，同時也在網路上積極發表對時事的看法。其獨特的個人風格、招牌哨子聲和經典罵人語句，已成為大眾共同的集體記憶，在台灣娛樂圈留下不可抹滅的印記。

