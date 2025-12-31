曹西平《康熙》緬懷特輯曝！「1幕網超懷念」：最好笑前幾名

娛樂中心／徐詩詠報導

資深藝人曹西平於29日晚間，於位於新北三重的住處意外猝逝。同住的乾兒子Jeremy返家後，才發現曹西平已無呼吸心跳，隨即報警。曹西平逝世消息曝光後，令演藝圈與粉絲相當震驚與不捨，社群平台上也湧現大量悼念貼文。由於曹西平過去在綜藝節目《康熙來了》中表現相當活躍，YouTube上近日也出現不少他過往節目精華，其中他與藝人沈玉琳為了髮型鬥嘴的一幕，更被網友封為曹西平在螢光幕前「史上最好笑前幾名」的經典橋段。

曹西平過往經常登上康熙來了。（圖／翻攝我愛貓大YT）





曹西平29日晚間在自家猝逝，除了令粉絲震驚外，也一度傳出他生前與兄弟關係不睦，導致家屬不願代為處理後事，讓曹家多年恩怨再度被翻出並掀起討論。後續在曹家三哥出面協助治喪後，相關事宜才暫時告一段落。由於曹西平生前經常出現在各大綜藝節目中，其中又以主持人蔡康永、小S的《康熙來了》最為人熟知。過去經常在YouTube分享節目精華的頻道「我愛貓大」，也特別整理曹西平在《康熙來了》的精彩片段，讓不少網友感動留言：「緬懷曹大哥」、「曹西平就是標準刀子嘴、豆腐心，希望陳漢典的皮衣和墨鏡能好好收藏」、「曹大哥對待後輩跟觀眾真的很暖，完全不會擺架子」。

當時曹西平在節目中互動，總能逗樂不少觀眾。（圖／翻攝我愛貓大YT）





其中，曹西平與沈玉琳在「髮型挑戰」主題中，為了「李鴻章」與「李鴻基」一詞互相對嗆，成為經典名場面，讓網友看了回憶滿滿，直言：「最喜歡看曹大哥跟玉琳哥鬥嘴」、「李鴻章真的永遠的愛，曹大哥一路走好」、「李鴻章不知道回顧幾百次了，絕對排得上《康熙來了》最好笑前幾名，一路好走，曹大哥」、「好想念威廉沈和曹大哥的鬥嘴，現在一位仙化，一位仍在與病魔搏鬥」。





曹西平過往參加髮型挑戰節目，與沈玉琳鬥嘴畫面，被網友封為「史上最好笑之一」。（圖／翻攝我愛貓大YT）









