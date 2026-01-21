曹西平「最後演唱會」日期曝！乾兒子：請打扮得漂漂亮亮來

資深藝人曹西平於去年12月29日猝逝，享壽66歲，後事全權交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。Jeremy21日透過社群平台公開追思會資訊，將於1月27日上午10時30分在臺北市立懷愛館景明廳舉行，取名為「率真・謝幕」曹西平追思會（最後的安可）。

曹西平於去年12月29日猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝曹西平的粉絲愛團）

Jeremy在貼文中坦言，直到現在仍覺得一切很不真實，每天醒來都覺得這一切好像是假的，好像只要轉過頭，四哥還是在那裡，唸著要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽，或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。

面對曹西平的突然離世，Jeremy透露內心經歷許多糾結與掙扎，一度不確定是否該舉辦追思會。他說明，熟悉四哥的人都知道，曹西平是一個很怕麻煩別人的人，生前曾說過人走了就走了，安安靜靜的就好，因此Jeremy一度也不確定，決定辦這場追思會，到底是不是曹西平會喜歡的方式。

曹西平一生熱愛舞臺、熱愛表演。 （圖／翻攝 曹西平的粉絲愛團）

然而，曹西平生前的一句話成為關鍵，讓Jeremy下定決心。Jeremy在貼文中寫道，四哥曾說過「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻」。Jeremy表示，曹西平一生熱愛舞臺、熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，也就是他口中的「衣食父母」，因此最終決定不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。

Jeremy強調，這場活動不限於任何人，只要曾經覺得被四哥陪伴過、帶來歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，都歡迎前來。他特別提醒大家不要穿得太嚴肅，因為四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。

Jeremy要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。 （圖／翻攝 曹西平的粉絲愛團）

Jeremy說當天現場將特別準備哨子作為小禮物發送給參加者，希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。

