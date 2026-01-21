曹西平「最後演唱會」藏洋蔥！乾兒子曾猶豫告別式…因他1句話轉念

記者徐珮華／綜合報導

曹西平（四哥）上月29日在家猝逝，享壽66歲，靈堂自本月11日開放至25日，提供親友及粉絲前往悼念，告別式則預計於27日上午舉行。曹西平生前膝下無子，後事由乾兒子Jeremy（小俊）一手操辦。今（21）日Jeremy再度透過粉絲專頁發聲，坦言至今仍感到不真實，「每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡。」

Jeremy（左）送別乾爹曹西平（右）。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平生前曾向Jeremy交代後事一切從簡、低調處理，讓他一度猶豫是否該舉辦追思會，但想起曹西平曾說「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻」，考量他生前熱愛舞台、表演與粉絲，最終仍決定為他舉辦追思活動，但不遵循傳統形式，而是定調為一場「最後的演唱會」。

廣告 廣告

曹西平靈堂開放親友及粉絲弔唁。（圖／翻攝自冬瓜行旅（小冬瓜）臉書）

Jeremy表示活動不設資格限制，只要曾被曹西平陪伴、逗樂或慰藉的人，都歡迎到場送他最後一程。他強調曹西平生前喜愛熱鬧與漂亮的事物，邀請大家盛裝打扮，「就像是來看他的演唱會一樣。」現場也將準備曹西平生前招牌物品「哨子」分送賓客，希望用最後的喧譁與燦爛，送別他與父母相聚。

更多三立新聞網報導

唐治平才回歸復出！深夜驚傳「健康出狀況」小編憂：若自己撐不住…

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

李運慶挨轟孝道外包！洪詩昔與公公互動曝光 「3字暱稱」超溫馨

龍千玉才淚別曹西平！再露面為「他們」發聲…嘆：怎會出此毒手？

