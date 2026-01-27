曹西平「最後的安可」！ 前嫂嫂龍千玉啜泣進場 陳凱倫曝深厚友誼

龍千玉（中）低調進場，送曹西平最後一程。（池宗玲攝）

曹西平上月29日猝逝，享壽66歲。乾兒子小俊及家人們，今（27日）在台北市懷愛館替他舉辦追思會「最後的安可」，前嫂嫂龍千玉、好友陳凱倫、以及粉絲們都來送曹西平最後一程。

陳凱倫今最早到場，透露曹西平是他陸光的學弟，40多年前，曹西平的爸爸特別拜託他將曹帶進演藝圈，可惜後來2人因為工作繁忙鮮少見面，「只有到這裡祝福，送他最後一程」。他也提到，他3年前生病時，有透過友人找他吃飯，「他不回應一定有他的不得已」。

陳凱倫也說，曹西平是刀子口豆腐心的好人，「在這圈子講話犀利才會多鏡頭，可能有人受傷。我從小看他長大 我看得到他的本性」。

