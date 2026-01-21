曹西平「最後的安可」告別式資訊曝！ 乾兒子憶：他說人生要璀璨到最後一刻

曹西平靈堂自1月10日開放至26日，並將於27日舉行「最後演唱會」。（圖／翻攝自臉書／冬瓜行旅（小冬瓜））

資深藝人曹西平2025年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，後事已全權交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。今（21）日稍早Jeremy透過社群平台公開曹西平的告別式資訊，表示「最後的安可」將在27日上午10時30分開放給喜愛曹西平的友人和粉絲到場悼念。他感性地說，曹西平一生熱愛舞台、表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，因此決定這一次不辦傳統的喪禮，而是為他辦一場專屬的「最後演唱會」。

Jeremy透過曹西平的臉書粉專發文表示，1月27日上午10時30分將在台北市立懷愛館舉行「曹西平最後的安可」，並將特別在現場發放紀念哨子，盼能用這最後的喧譁與燦爛，送曹西平開開心心地回到天上的家，與曹爸爸、曹媽媽團聚。

對於曹西平的離去感到太過突然，Jeremy說，這段時間仍覺得一切都很不真實，每天醒來都以為像假的，「好像只要轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。」

Jeremy透露，這段時間內心歷經不少糾結與掙扎，「熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人。他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜就好。」因此對於是否要替他舉辦追思會感到猶豫，但是突然想起曹西平生前曾說過的一句話：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」

這句話也讓Jeremy下定決心，認為他一生熱愛舞台、熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，也就是他口中的「衣食父母」，因此決定不辦傳統的喪禮，而是要為他辦一場屬於他的「最後演唱會」。

Jeremy強調，這場活動不限於任何人，只要是曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友都歡迎到場，但他也呼籲大家不要穿得太嚴肅，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」

