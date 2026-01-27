曹西平「最後的安可」追思會 龍千玉、陳凱倫親自送別

曹西平今舉辦告別式。

曹西平於去年12月底在家中過世，今（27日）在台北市懷愛館景明廳舉行「最後的安可」追思會，演藝圈好友龍千玉、陳凱倫等人一早就來送他最後一程。

陳凱倫表示「他（曹西平）是刀子口豆腐心的好人，也懂得圈子裡講話犀利會比較多鏡頭，雖可能有人因此受傷，我從以前看他長大，我看得到他的本性，也希望陸光團隊多一點人來送他。」

回憶過去：「小四（曹西平）是我陸光學弟，他爸爸拜託我推他進演藝圈，大概40多年前的事了，我是群組裡看著他這麼多年，這些年他都不跟我見面，只有到這裡來送他，最後一天用祝福送他最後一程。」

曹西平告別式會場粉絲一早等候入場。

歌手劉明珠也過往上張飛主持的《龍虎綜藝王》，曹西平當其中一位評審，今回憶起錄影空檔曹西平在後台跟她聊天，她也說：「他在後台跟我聊很多，看到我上節目打給我，跟我說喔 穿什麼衣服、講什麼話，公益演唱會還特別跨刀，二話不說幫我們跨刀。」

