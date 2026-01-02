曹西平「月砸16萬」挺乾兒子創業！2店面近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平上月底於家中離世，讓許多人相當不捨。而他生前與乾兒子Jeremy關係緊密，還一起合資經營飾品店，如今驟然離世，外界關心店面狀況，對此，Jeremy飾品店也發聲曝近況。

曹西平後半生幾乎是與Jeremy一起度過，他近年也為力挺Jeremy，投資台北西門店、一中店等，由於兩家店面都在精華地段，月租粗估將近有16萬左右。

一中商圈的招牌還有「曹西平回來了」的字樣，令人感傷。而其飾品店昨也發文表示：「謝謝各位的關懷。店裡營業不受影響。」

回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，與家中四位親兄弟多年不往來，生前也曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子。

