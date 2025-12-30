曹西平「生前唯一親人」徹夜難眠！悲慟發聲了

娛樂中心／李明融報導

資深男星曹西平縱橫演藝圈超過40年，在各大電視節目中飆罵「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典。未料在2025年的尾聲驚傳噩耗，曹西平於29日深夜被發現在家中猝逝，享壽66歲，消息一出震驚各界。據了解，曹西平終身未婚且膝下無子，生前曾感性透露，「台語歌后」兼前嫂嫂龍千玉是他生命中唯一的「親人」，龍千玉得知噩耗後，悲慟發聲「他曾求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖」。

龍千玉PO文悼念好友，徹夜未眠。（圖／翻攝自龍千玉臉書）29日晚間10時許，新北市三重區河邊北街某民宅接獲報案有民眾失去生命徵象。消防救護人員到場後發現，患者已明顯死亡，全身呈現僵硬狀態並長出屍斑。現場家屬為曹西平的乾兒子，經確認後決定放棄急救，現場交由警方處理後續。死者確認為資深藝人曹西平，享壽66歲。根據《壹蘋新聞網》報導，龍千玉在得知曹西平逝世的消息時，整夜都睡不著覺，獨自一人回憶與曹西平的相處時光，她難過表示「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人」。龍千玉表示，經常關心曹西平的身體，對方總是覺得龍千玉很貼心，要她不要擔心，「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受」，龍千玉心痛表示「曹西平曾說過人生如浮雲，只希望自己走得時候不拖磨，沒想到卻一語成讖」。

曹西平生前指出，龍千玉是他唯一的親人。（圖／翻攝自曹西平臉書）

今（30日）上午龍千玉也在臉書發文悼念曹西平，「您是一個很善良、也很孝順的孩子。您常常跟身邊的人說『百善孝為先』，因為您自己，就是最好的榜樣，其實這陣子，我也一直想再去看看您。跑到台中想給您一個小小的驚喜，卻總是剛好錯過，我到台中，您卻回台北了。沒想到，這一次，變成了我永遠也追不到您的一次，謝謝您這一輩子對我的呵護與鼓勵，謝謝您總是默默照顧我、替我撐著。您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記」。曹西平的一生充滿波折，2002年曾因家庭糾紛與兄弟鬧翻並負債，直到2010年才重返螢光幕。他曾感嘆演藝圈有情有義的人不多，唯有龍千玉始終真誠相待。即便龍千玉於1980年代與曹西平三哥離異，兩人仍維持如親姐弟般的情誼。每當對方有活動，另一方必定現身力挺。這段跨越血緣的深厚羈絆，成為了曹西平晚年最溫暖的心理防線，如今隨著他離去，也成了親友心中永遠的痛。

